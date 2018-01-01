Глава НБУ заявил, что российские банки покидают украинский рынок из-за санкций Сегодня, 16:33 96 Цей матеріал також доступний українською "Дочки" российских банков движутся в сторону закрытия своих учреждений на Украине Фото: пресс-служба НБУ

Дочерние банки крупнейших российских госбанков сворачивают свою деятельность на украинском рынке в связи с санкциями и судебным запретом на отчуждение акций.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью Reuters.

“С учетом структуры баланса и динамики, которая наблюдалась в последние два года, они значительно уменьшили присутствие на рынке, значительно уменьшили активы, и это свидетельствует о том, что банки сворачивают бизнес”, - сказал Смолий.

По его словам, согласно отчетности НБУ, активы дочерних банков трех российских госкредиторов - ВТБ, Сбербанк и ВЭБ - сократились в долларовом эквиваленте более чем в 2,5 раза за период с 2014 года.

“Российские банки находятся под санкциями. Для них действует запрет на вывод активов за пределы Украины в материнские структуры…То, что случилось с (украинской "дочкой") российского банка ВТБ, - это был прогнозируемый путь, но он произошел раньше, потому, что банк потерял ликвидность, материнская структура не смогла помочь”, - сказал Смолий.

Также он отметил, что "дочки" российских банков движутся в сторону закрытия своих учреждений в Украине. При этом, Смолий добавил, что не готов прогнозировать сроки.

Напомним, что 25 сентября Апелляционный суд Киева одобрил ходатайство экс-главы Приватбанка Александра Дубилета и 18 компаний, связанных с экс-собственниками Приватбанка, о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения Арбитражного суда (Гаага) от 2 мая 2018 года.

В майском решении голландского суда речь шла о взыскании $159 млн. Экс-приватовцы хотят взыскать эти суммы с РФ на территории Украины.

Именно в рамках этого процесса экс-приватовцы 5 сентября смогли арестовать акции трех украинских "дочек" российских госбанков: Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.

В начале октября компаниям Коломойского разрешили взыскать $140 млн компенсации с РФ.

ВТБ банк оспорил взыскание с РФ $140 млн в пользу экс-владельцев Приватбанка.

16 ноября ВТБ банк ввел дополнительную комиссию в размере 15% на снятие наличных.

22 ноября суд отменил запрет на ликвидацию украинской "дочки" российского ВТБ банка.

27 ноября НБУ признал ВТБ банк неплатежеспособным.

Позже в НБУ заявили, что украинская "дочка" российского государственного банка ВТБ уже достаточно давно работала над тем, чтобы свернуть свою деятельность в Украине.