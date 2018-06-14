Глава НБУ определился с кандидатурами своих заместителей – СМИ

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Смолий подал кандидатуру Рожковой на должность первого замглавы НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Смолий подал кандидатуру Рожковой на должность первого замглавы НБУ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал кандидатуру зампредправления ВТБ Банка Сергея Холода на должность заместителя главы регулятора, а Катерины Рожковой – на должность первого замглавы.

Об этом Українським Новинам сообщил источник на финансовом рынке.

"Назначение Холода замом и Рожковой первым замом ожидается в пятницу", - сказал он.

Кроме того, по словам источника, Совет НБУ может рассмотреть вопрос об их назначении на внеочередном заседании в пятницу, 15 июня.

При этом в НБУ сообщили, что, согласно законодательству, глава регулятора имеет право созывать внеочередное заседание совета, и такое представление уже внесено.

Другой источник в НБУ сообщил, что кандидатуру Рожковой на должность первого замглавы НБУ могут рассмотреть ближе к концу июня.

Согласно закону О Национальном банке Украины, назначение на должность и освобождение от должности первого зама и заместителей главы центробанка проводит совет НБУ по представлению главы регулятора.

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