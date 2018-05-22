Глава НБУ объяснил, почему курс гривны укрепляется третий месяц подряд

Ситуация на валютном рынке Украины остается благоприятной, заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

Об этом он сказал во время встречи с директором международного офиса (регион Европы и Евразии) Госказначейства США Лией Бузис, сообщает пресс-служба НБУ.

"Укрепление курса гривни, которое наблюдается с января, свидетельствует, что на рынке доминируют благоприятные факторы, под влиянием которых ... на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее", - говорится в сообщении на странице Нацбанка в Facebook.

Глава НБУ также отметил, что высоким является предложение валюты со стороны экспортеров благодаря сохранению высоких цен на металлы, руды и зерновые.

Таким образом, при наличии избыточного предложения валюты, Национальный банк смог осуществить чистую покупку валюты на $1,2 млрд с начала года и пополнить международные резервы без давления на курс гривны, отметил Смолий.