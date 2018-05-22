Глава НБУ объяснил, почему курс гривны укрепляется третий месяц подряд

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Глава НБУ оценил ситуацию на валютном рынке
Фото: Нацбанк/Flickr

Глава НБУ оценил ситуацию на валютном рынке

Ситуация на валютном рынке Украины остается благоприятной, заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

Об этом он сказал во время встречи с директором международного офиса (регион Европы и Евразии) Госказначейства США Лией Бузис, сообщает пресс-служба НБУ.

"Укрепление курса гривни, которое наблюдается с января, свидетельствует, что на рынке доминируют благоприятные факторы, под влиянием которых ... на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее", - говорится в сообщении на странице Нацбанка в Facebook.

Глава НБУ также отметил, что высоким является предложение валюты со стороны экспортеров благодаря сохранению высоких цен на металлы, руды и зерновые.

Таким образом, при наличии избыточного предложения валюты, Национальный банк смог осуществить чистую покупку валюты на $1,2 млрд с начала года и пополнить международные резервы без давления на курс гривны, отметил Смолий.

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