ГФС назвала крайний срок для уплаты налогов в 2018 году
Государственная фискальная служба предупредила о том, что в декабре 2018 года плательщикам необходимо уплатить налоги не позднее 29 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС, обращая внимание на особый график работы банковской системы и органов Государственной казначейской службы Украины в декабре.
"Это связано с тем, что в декабре 2018 последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день - 30 декабря 2018-го, а нормами Налогового кодекса Украины не предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов", - говорится в сообщении.
Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины и органы Госказначейства в период завершения бюджетного 2018 года и в начале 2019-го будут работать в таком режиме:
- 27 и 28 декабря 2018 - в режиме продленного банковского дня (на 2:00).
- 29 декабря 2018 - органы Госказначейства зачисляют поступления в бюджеты всех уровней, а банки осуществляют начальные платежи через СЭП только до 13.00.
- 2 января 2019 банки и органы Госказначейства работают без клиентов.
- 3 января 2019 банки и органы Госказначейства работают в обычном режиме.