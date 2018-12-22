ГФС назвала крайний срок для уплаты налогов в 2018 году Сегодня, 12:15 945 Цей матеріал також доступний українською Уплатить налоги необходимо до 29 декабря Фото пресс-службы НБУ

Государственная фискальная служба предупредила о том, что в декабре 2018 года плательщикам необходимо уплатить налоги не позднее 29 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, обращая внимание на особый график работы банковской системы и органов Государственной казначейской службы Украины в декабре.

"Это связано с тем, что в декабре 2018 последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день - 30 декабря 2018-го, а нормами Налогового кодекса Украины не предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов", - говорится в сообщении.

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины и органы Госказначейства в период завершения бюджетного 2018 года и в начале 2019-го будут работать в таком режиме: