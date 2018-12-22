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ГФС назвала крайний срок для уплаты налогов в 2018 году

Сегодня, 12:15
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Уплатить налоги необходимо до 29 декабря

Фото пресс-службы НБУ

Государственная фискальная служба предупредила о том, что в декабре 2018 года плательщикам необходимо уплатить налоги не позднее 29 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, обращая внимание на особый график работы банковской системы и органов Государственной казначейской службы Украины в декабре.

"Это связано с тем, что в декабре 2018 последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день - 30 декабря 2018-го, а нормами Налогового кодекса Украины не предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов", - говорится в сообщении.

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины и органы Госказначейства в период завершения бюджетного 2018 года и в начале 2019-го будут работать в таком режиме:

  • 27 и 28 декабря 2018 - в режиме продленного банковского дня (на 2:00).
  • 29 декабря 2018 - органы Госказначейства зачисляют поступления в бюджеты всех уровней, а банки осуществляют начальные платежи через СЭП только до 13.00.
  • 2 января 2019 банки и органы Госказначейства работают без клиентов.
  • 3 января 2019 банки и органы Госказначейства работают в обычном режиме.

Теги:   Нацбанк ГФС Госказначейство Налоги Банки

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