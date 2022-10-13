«Есть определенная процедура». Верховная Рада затягивает с принятием госбюджета-2023 13 октября, 13:55 Рада не успеет принять Госбюджет на 2023 год до конца октября (Фото:Пресс-служба Верховной Рады Украины)

Верховная Рада не успеет принять во втором чтении до конца октября закон о государственном бюджете на 2023 год.

Об этом в ходе брифинга заявила председатель политической партии и заместитель руководителя фракции Слуга народа в Верховной Раде Елена Шуляк.

«Я думаю, что в октябре не примем. Есть определенная процедура. Сейчас готовимся ко второму чтению», — сказала Шуляк.

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Она напомнила, что к первому чтению законопроекта депутаты подали более 1200 поправок.

«Конечно, они не были учтены. Было рассмотрено буквально несколько правок к первому чтению. Часть поправок пошла на доработку с правительством. Но все мы хорошо понимаем, что бюджет прост и понятен. Все деньги уходят на оборону. И уже потом все остальные вещи», — добавила Шуляк.

Она также назвала госбюджет-2023 «бюджетом победы», поскольку более 50% (свыше 1 трлн грн) планируется направить на сектор безопасности и обороны.

Следующим приоритетом сметы, по ее словам, является социальная сфера, на которую предусмотрено более 430 млрд грн. Более чем по 100 млрд грн в проекте бюджета заложено на образование и медицину.

Ранее первый вице-спикер Рады Александр Корниенко заявлял, что бюджет на 2023 год будет принят раньше обычного.

Верховная Рада 7 октября приняла в первом чтении законопроект о Государственном бюджете Украины на 2023 год (№ 8000).