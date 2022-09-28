Сюрприз для дезертиров. Все банки Турции отказались от российской платежной системы Мир 28 сентября, 10:38 Госбанки Турции больше не будут принимать карты платежной системы Мир (Фото:File photo/Reuters)

Государственные банки Турции İş Bankası и Denizbank вслед за частными отказались от работы с российской платежной системой Мир.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Банки вышли из системы после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему Мир.

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Ранее от обслуживания российских карт отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

Таким образом, как констатировало российское издание Коммерсантъ, все турецкие банки отказались от российской платежной системы Мир.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи заявлял, что пять турецких банков работают над введением российской платежной системы Мир.



Банки некоторых других приближенных к России стран также приостановили работу с картами платежной системы Мир на фоне возможных санкций со стороны США. В частности, второй по количеству держателей карт банк Таджикистана Душанбе Сити Банк и узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard.

15 сентября США ввели санкции против гендиректора Национальной системы платежных карт России, управляющей системой платежных карт Мир, — Владимира Комлева.

В начале марта 2022 года платежные системы Visa и MasterCard прекратили работу в РФ — российские карты этих платежных систем работают только внутри страны. Новые карты в России эти компании не будут выпускать.