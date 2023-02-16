Президент Всемирного банка покинет свой пост досрочно 16 февраля, 10:22 Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс (Фото:JAMES LAWLER DUGGAN \ Reuters)

Назначенный бывшим президентом США Дональдом Трампом глава Всемирного банка Дэвид Малпасс покинет свой пост досрочно.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс покинет свой пост в конце июня — почти за год до истечения срока его полномочий. Об этом пишет Financial Times.

Он покидает пост после постоянной критики его реакции на изменение климата под его руководством. Малпасс сообщил совету директоров о своем решении уйти в отставку через четыре года «для решения новых задач».

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«Для меня было огромной честью и привилегией быть президентом ведущего в мире института развития вместе с таким количеством талантливых и выдающихся людей», — говорится в заявлении Малпасса.

Как отметил Малпасс в письме к сотрудникам банка, его намерение уйти в отставку к июню совпадет с окончанием финансового года банка, «следующие несколько месяцев» предоставят «хорошую возможность для беспрепятственной смены руководства».

В прошлом году США и другие крупные акционеры Всемирного банка оказывали давление на учреждение, чтобы оно активизировало усилия по решению глобальных проблем, включая изменение климата.

Это давление усилилось после того, как Малпасс отказался сказать, верит ли он в антропогенное изменение климата на конференции в сентябре.

США являются крупнейшим акционером Всемирного банка и традиционно назначают его президента.

В начале года Всемирный банк снизил свои прогнозы роста для большинства стран и регионов.