Несчастливая должность. Глава правления Укргазбанка подал заявление на отставку 10 февраля, 14:29 Укргазбанк может остаться без главы правления (Фото:Укргазбанк)

Глава правления Укргазбанка Андрей Кравец написал заявление об отставке.



Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Говорят, что Председатель Правления УкрГазБанка подал заявление на отставку», — написал депутат.

Информацию о том, что Кравец надписал заявление об отставке подтвердили источники NV Бизнес. Окончательного решения еще нет.

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Также депутат заявил, что со своей должности увольняется комплаенс-офицер банка.

Напомним, что 24 октября 2022 года НАБУ объявила в розыск бывшего главу НБУ Кирилла Шевченко и еще двух сотрудников государственного Укргазбанка.

6 октября Шевченко сообщили о подозрении по делу о противоправной деятельности должностных лиц госбанка, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн грн.

По данным САП, руководство Укргазбанка использовало для хищения средств информацию о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания.

С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов, отмечают в САП. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

По данным следствия, с 2014 по 2020 год по этой схеме средства госбанка на сумму более 206 млн грн были безосновательно перечислены 52 фиктивным агентам.