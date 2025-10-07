«Под гарантии стран ЕС». Европейский центробанк выдвинул требование для предоставления репарационного кредита Украине

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет настаивать на том, что любая схема использования замороженных государственных активов РФ в поддержку Украины должна соответствовать международному праву.

Об этом заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард, сообщает Reuters. Она подчеркнула, что ЕЦБ внимательно следит за процессом, учитывая финансовую стабильность и необходимость сохранения доверия к евро.

Реклама

Сейчас Еврокомиссия предлагает использовать около 170 миллиардов евро замороженных активов РФ для помощи Украине путем инвестирования этих средств в бескупонные облигации ЕК под гарантии государств ЕС, а из полученных ресурсов предоставить Украине в виде «репарационного займа».

По словам Лагард, все эти шаги должны происходить «в полном соответствии с международными правилами», чтобы не подорвать репутацию евро и не оттолкнуть инвесторов.

Она подчеркнула, что ЕЦБ сосредоточен на оценке влияния предложенных решений на финстабильность. Лагард также отметила, что любое решение должно быть согласовано всеми сторонами, которые удерживают активы РФ.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативной», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов и рассмотреть возможность

19 сентября комитет Сената США по иностранным делам сообщил, что законодатели из обеих партий предложили изменения к закону REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает продвигать идею репарационного кредита для Украины, который базируется на замороженных российских активах и будет возвращен только в случае уплаты РФ репараций.