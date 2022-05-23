С 24 мая. Украинские беженцы смогут обменять в Германии наличные гривни на евро 23 мая, 20:08 Цей матеріал також доступний українською В Германии разрешили наличный обмен гривен на евро (Фото:Immo Wegmann / Unsplash)

Министерство финансов Германии, Бундесбанк, немецкий банковский сектор и НБУ с 24 мая запустят для украинских беженцев программу обмена наличной гривни на евро.

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Как сообщили в пресс-службе минфина ФРГ, подписанное с НБУ соглашение предусматривает объем обмена в 1,5 млрд грн.

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Беженцы могут обменять в общей сложности до 10 тыс. грн — к обмену принимаются банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн в немецких банках и сберкассах, участвующих в программе — они предоставляют соответствующую информацию.

Конвертация в евро происходит по обменному курсу, опубликованному на сайте Бундесбанка.

«Личность каждого совершеннолетнего беженца, желающего участвовать в обмене, регистрируется и проверяется. Принимаются документы, которые также принимаются для открытия банковского счета беженцами из украинской зоны боевых действий. Соблюдаются требования защиты данных. Первоначально обмен возможен в течение трех месяцев», — сказано в сообщении.

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Убытки, возникающие в результате обмена, несет федеральный бюджет ФРГ. Оперативный обмен банкнот гривни и возврат их в НБУ осуществляет Бундесбанк.

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