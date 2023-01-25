Указали на дверь. По решению американских банков Газпромбанк больше не сможет осуществлять переводы в долларах 25 января, 11:14 Газпромбанк больше не сможет осуществлять переводы в долларах (Фото:Пресс-служба Газпромбанка)

Российский Газпромбанк остановит переводы в долларах США из-за решений американских банков-корреспондентов.

«В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено», — говорится в сообщении банка, которое цитирует Интерфакс.

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Банк просит клиентов не пользоваться его услугами по трансграничным переводам в долларах, начиная с 27 января включительно.

«Это никак не повлияет на работу Газпромбанка, обслуживание счетов и депозитов наших клиентов в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах продолжатся», — заявили в банке.

Ранее многие российские банки из-за действий иностранных банков-корреспондентов были вынуждены приостановить полностью или частично переводы в иностранной валюте (в основном в долларах и евро).

Украина неоднократно призывала расширить санкции против российской банковской системы, в том числе — отключить Газпромбанк от системы SWIFT.