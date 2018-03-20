Французский банк принудительно выкупит акции своей украинской "дочки"

Владелец 99,9% украинского банка Креди Агриколь – французская компания Credit Agricole S.A. – намерена провести принудительный выкуп у миноритариев остальных ценных бумаг.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает агентство Интерфакс-Украина.

Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Credit Agricole S.A. на 1 января 2018 года владел 99,9% уставного капитала Креди Агриколь Банк.

Согласно данным Нацбанка Украины, Креди Агриколь Банк на 1 января 2018 года по размеру общих активов занимал 13-е место (33,3 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Отмечается, что Credit Agricole S.A. направила Креди Агриколь Банку информацию о намерении приобрести акции 16 марта.

Напомним, что принятый 23 марта 2017 года закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно его требованиям, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкупить принадлежащие им акции. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.

Ранее с таким же предложением выступил польский PKO Bank Polski S.A., который является мажоритарным владельцем львовского Кредобанка.