Подвинул Безоса. Маск впервые возглавил список самых богатых американцев по итогам года по версии Forbes 29 сентября, 13:34 Илон Маск впервые занял первое место в списке самых богатых американцев по версии Forbes (Фото:REUTERS)

Миллиардер Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг американского Forbes. Четыре последних года эту ступеньку занимал Джефф Безос, однако он переместился на второе место из-за падения акций Amazon.

Об этом сообщает Forbes USA.



Издание оценило состояние Маска в $251 млрд, что на 32% больше, чем в 2021 году. Безос опустился на вторую строчку с состоянием $151 млрд. В прошлом году у него было $196,2 млрд.

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На третьем месте основатель Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд), затем соучредитель Oracle Ларри Эллисон ($101 млрд) и замыкает пятерку самых богатых американцев основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($95 млрд).

Общее состояние 20 самых богатых участников рейтинга составляет $1,6 трлн, что на $235 млрд меньше, чем в прошлом, отметило издание.

В январе 2021 года миллиардер стал самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.

В апреле 2022 года Маск впервые занял первое место в глобальном рейтинге Forbes с состоянием $219 млрд.