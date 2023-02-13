Быки возвращаются? Как рынки будут вести себя в 2023 году, зависит от злоупотреблений, разоблаченных медвежьим рынком 2022-го — The Economist 13 февраля, 20:34 Эксклюзив NV Скульптура быка на Уолл-стрит (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Элис Фулвуд, корреспондентка новостей Уолл-стрит The Economist, рассказывает, что может ждать рынки в 2023 году.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Ведмежі ринки [періоди падіння ціни акцій на фондовому ринку] можуть набувати різних форм і мати різний розмах. Починаючи з 1950-х років їх нараховують 11. Найкоротший — у 2020 році — тривав один місяць, найдовший — починаючи з 2000 року — продовжувався понад два з половиною роки. Найглибше за різницею між піком і мінімумом падіння американських фондових ринків (на приголомшливих 57%) почалося в жовтні 2007 року, коли запанувала фінансова криза. Найменш глибоким (усього на 20%) був спад 1990 року, що став реакцією на помірну економічну рецесію. Отже, історія не здатна підказати нам, чи продовжиться спад на фондовому рину у 2023 році. Але вона пропонує кілька підказок.

Видео дня

Найглибші та найтриваліші спади на фінансових ринках зазвичай відбувалися тоді, коли падіння цін на активи дозволяло виявити, що у часи позитивної динаміки відбувалися певні фінансові зловживання. Наприклад, криза заощаджень та позик у 1980-х або проблеми з іпотечними облігаціями в середині 2000-х. У таких випадках цикл утворення проблемних активів запускає період глибоких економічних проблем, оскільки споживачі урізають витрати, а компанії звільняють працівників через зменшення прибутків. Більш м’які ведмежі ринки, як-от у 1960-х або 1990-х роках, утворювалися тоді, коли економічний цикл містив один із цих елементів, але не всі одразу — наприклад, якщо ціни на активи були низькими, якщо виявлені під час спаду фінансові зловживання були незначними, або якщо споживачі не надто сильно постраждали.