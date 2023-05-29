Спасибо Байдену за это. Индекс Nikkei подскочил до максимума с 1990 года 29 мая, 11:05 Индекс Nikkei вырос до максимума с 1990 года (Фото:Issei Kato / File Photo / Reuters)

Японский фондовый индекс Nikkei вырос до самого высокого уровня за 33 года.

Nikkei на торгах 29 мая подскочил до 31 560,43 пункта, что стало самым высоким показателем с июля 1990 года, сообщает Reuters.

Основанием для роста стал оптимизм по поводу соглашения Белого дома и Республиканской парии о потолке госдолга США, а также ослабление иены, выгодное экспортерам.

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Президент США Джо Байден заявил 28 мая, что он согласовал бюджетную сделку со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.

Из 225 компонентов Nikkei 191 выросли, 31 упали и три не изменились.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна не планирует присоединяться к НАТО.