Фонд гарантирования провалил продажу долгов Жеваго с 80%-ой скидкой

21 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) провел "голландский" аукцион по продаже прав требования Дельта Банка по кредиту на 1,28 млрд грн. Однако, покупателей на этот актив не нашлось, при том, что цена на него снижалась до 255,1 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные площадки Prozorro.Продажи.

В залоге по кредиту находятся в том числе оборудование цехов сборки, сварки, окраски и т.п., которое расположено по адресу: Полтавская обл., Кременчук, ул. Киевская.

"Имущественные права по данному кредитному договору были обременены в пользу третьего лица, пока отягощения изъяты", – уточняет Фонд гарантирования.

Согласно судебным материалам, должником является группа АвтоКрАЗ, подконтрольная бизнесмену и нардепу Константину Жеваго, добавляет профильное издание Finbalance.

Напомним, что 31 мая должен был состояться "голландский" аукцион по продаже прав требования банка Финансы и кредит на 3,5 млрд грн по ряду кредитных договоров с группой АвтоКрАЗ.

Однако 30 мая исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение о снятии с торгов соответствующего лота - в связи с получением письма от секретаря СНБО об отсрочке продажи прав требования по кредитным договорам, в обеспечении по которым являются акции компании Мотор Сич.