Фонд гарантирования продал активы двух десятков банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал активы 18-ти неплатежеспособных банков. Вырученная сумма составила 139,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Из них продажа прав требований по кредитам принесла 47,2 млн грн, еще 92,5 млн грн Фонд получил от реализации основных средств банков.

До конца текущей недели ФГВФЛ рассчитывает продать активы банков-банкротов на более чем 12 млрд грн. В основном это права требования по кредитам (11,8 млрд грн). Еще 33,9 млн грн планируется получить от продажи дебиторской задолженности перед банками.

Отметим, что в целом в этом году Фонд рассчитывает продать активы банков-банкротов на 11-12 млрд грн.

Ранее сообщалось, что НБУ решил продать с аукциона недвижимость банков-должников. На продажу выставлены более десятка объектов недвижимого имущества.