Фонд гарантирования назвал убытки украинского банка-банкрота

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружил схемное кредитование банком-банкротом Демарк, что нанесло ему ущерб в размере 1,3 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Отмечается, что к признанию неплатежеспособным банк осуществлял рискованную кредитную политику - в течение 2008-2014 годов было заключено более десяти однотипных кредитных соглашений на 1,3 млрд грн. Так, по этой схеме было заключено 43 сделки.

В Фонде отметили, что сумма почти каждого кредита была одинакова - 36,5-38 млн грн. Срок действия большинства кредитных договоров истек, однако деньги не были возвращены банку.

Всего в ходе ликвидации банка подано 46 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму 1,8 млрд грн.

Напомним, что ранее ФГВФЛ продолжил ликвидацию банка на один год.

Банк Демарк - черниговский банк, созданный в 1992 году. Крупнейшим акционером банка был Фининвест (49,76%). 29 сентября 2014 года была введена временная администрация в Демарк. Ликвидатором банка ФГВФЛ назначил Виталия Паламарчука.