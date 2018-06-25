Фонд гарантирования банковских вкладов сократил убыток почти в три раза

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), под управлением которого находятся все неплатежеспособные банки в Украине, уменьшил совокупный убыток до 2,7 млрд грн, или в 2,8 раза по итогам 2017 года.

Об этом свидетельствует отчет о финансовом положении ФГВФЛ, передает Интерфакс-Украина.

В прошлом году доход Фонда от основной деятельности снизился на 37,3% - до 7,5 млрд грн, взносы банков-участников - на 2,9%, до 3,3 млрд грн. Активы уменьшились на 7,2% - до 24,7 млрд грн.

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Задолженность неплатежеспособных банков по кредиторским требованиям ФГВФЛ за год сократилась на 10,7% и составила 9,1 млрд грн, обязательства выросли на 0,8% - до 102,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов испытывает сложности с досрочным погашением 1 млрд грн кредита перед Министерством финансов. Причем, не со своей стороны.