Fitch спрогнозировало существенное падение курса гривни

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Курс гривни девальвирует в 2019 и 2020 годах
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Курс гривни девальвирует в 2019 и 2020 годах

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что гривня продолжит девальвировать в 2019 и 2020 годах.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch о присвоении предварительных рейтингов ожидаемым евробондам Нафтогаза Украины, передает агентство Интерфакс-Украина.

Среди предположений, на который основывается рейтинг, есть пункт о том, что украинская нацвалюта продолжит падение.

Так, курс гривни девальвирует с 27,4 грн/$1 в 2018 году до 30,7 грн/$1 в 2019 году и до 32,3 грн/$1 – в 2020 году.

Напомним, что Кабмин на конец 2019 года запланировал курс доллара на уровне 29,4 грн/$. В 2018 году этот показатель составлял 30,1 грн/$. 

При этом, украинский бизнес в середине октября заметно ухудшил свои ожидания относительно курса гривни на следующие 12 месяцев. Среднее значение обменного курса через 12 месяцев прогнозируют на уровне 29,6 грн/$, тогда как во втором квартале прогноз составлял 28,63 грн/$.

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