Fitch спрогнозировало существенное падение курса гривни

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что гривня продолжит девальвировать в 2019 и 2020 годах.
Об этом говорится в пресс-релизе Fitch о присвоении предварительных рейтингов ожидаемым евробондам Нафтогаза Украины, передает агентство Интерфакс-Украина.
Среди предположений, на который основывается рейтинг, есть пункт о том, что украинская нацвалюта продолжит падение.
Так, курс гривни девальвирует с 27,4 грн/$1 в 2018 году до 30,7 грн/$1 в 2019 году и до 32,3 грн/$1 – в 2020 году.
Напомним, что Кабмин на конец 2019 года запланировал курс доллара на уровне 29,4 грн/$. В 2018 году этот показатель составлял 30,1 грн/$.
При этом, украинский бизнес в середине октября заметно ухудшил свои ожидания относительно курса гривни на следующие 12 месяцев. Среднее значение обменного курса через 12 месяцев прогнозируют на уровне 29,6 грн/$, тогда как во втором квартале прогноз составлял 28,63 грн/$.
- Читайте также: Гривня пошла в наступление. Каким будет курс доллара до 9 ноября – прогноз Atlant Finance
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования