Это уже не шутки. Moody’s снизило прогноз для всей банковской системы США до негативного 15 марта, 10:02 Moody’s понизило рейтинг для всего банковского сектора США (Фото:L’echiquier financier / Flickr)

Рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз для банковской системы США со стабильного до негативного.

Такое решение стало следствием стремительного ухудшения операционной среды после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank, сказано в сообщении агентства, которое приводит CNBC.

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Понижая рейтинг всего сектора, агентство отметило экстраординарные действия, предпринятые для поддержки пострадавших банков. Но в его сообщении говорится, что другие учреждения с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками все еще могут подвергаться риску.

«Банки США теперь также сталкиваются с резким ростом стоимости депозитов после нескольких лет низкой стоимости финансирования, что приведет к сокращению доходов банков, особенно тех, у которых большая доля активов с фиксированной процентной ставкой, — сказано в сообщении.

Агентство также заявило, что ожидает, что экономика США впадет в рецессию в конце этого года, что еще больше окажет давление на отрасль.

Как сообщалось, 10 марта крупный банк для американских стартапов Silicon Valley Bank потерпел крах. Это стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

12 марта американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank, что стало третьим по величине банкротством в истории банковского дела США.