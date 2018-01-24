Финансовые регуляторы Украины назвали рискованным задержку с выделением очередного транша МВФ

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В Украине образовался дефицит валты

В Украине образовался дефицит валты

Совет по финансовой стабильности страны, в который входят Министерство финансов, Национальный банк и других финрегуляторы Украины, отметил необходимость продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом в 2018 году.

"Учитывая необходимость возвращения в 2018-2019 более $10 млрд в рамках выплат по внешнему государственному долгу, риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остается ключевым для Украины", - говорится в общем заявлении.

Совет считает, что задержка в выделении очередного транша МВФ привела к дефицит валюты в Украине и усложнила привлечение средств от других международных партнеров, передает Интерфакс-Украина.

Ранее глава Минфина Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если реформы не будут продолжены.

В то же время, МВФ увидел риски во внеочередном повышении зарплат и пенсий в Украине.

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