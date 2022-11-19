С начала полномасштабной войны Украина получила более $23 млрд помощи — Шмыгаль 19 ноября, 06:47 Денис Шмигаль (Фото:t.me/Denys_Smyhal)

С начала полномасштабного российского вторжения Украина получила более 23 млрд долларов международной финансовой помощи. Из них 4,8 млрд от Европейского Союза и 8,5 млрд от Соединенных Штатов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



По его словам, за эти средства финансируются критически важные бюджетные расходы. В частности, выплаты бюджетникам, пенсионерам, ВПЛ, получателям субсидий, поддерживаем состоятельность общин.

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«Также важный шаг навстречу Украине сделала Канада. В обращение уже вышли государственные пятилетние облигации на сумму 500 млн канадских долларов. Из-за их покупки все желающие могут внести вклад в укрепление нашего государства», — добавил глава правительства.