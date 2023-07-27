Финансовая помощь. Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка 27 июля, 20:00 Министерство финансов Украины сообщило, что зачислило 1,5 миллиарда долларов, которые Всемирный банк направил в качестве финансовой помощи для развития и восстановления (Фото:uk.wikipedia.org)

Министерство финансов Украины сообщило, что Всемирный банк перечислил 1,5 миллиарда долларов помощи через механизм своего Целевого фонда.

Средства уже зачислены в государственный бюджет Украины, говорится в сообщении ведомства.

«Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения. Благодарен за неустанную поддержку Украины Правительству Японии во время председательства в G7, а также команде Всемирного банка», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Видео дня

В финансовом ведомстве сообщают, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Киев получил более 581 миллиона долларов льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).

В Министерстве финансов резюмировали, что ожидают получить еще 2 миллиарда долларов от правительства Японии для прямой бюджетной поддержки через Целевой фонд Всемирного банка.

22 июня группа Всемирного банка объявила о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине на 1,76 миллиарда долларов. Средства будут направлены на выплату зарплат и пенсий, а также на поддержку некоторых групп населения.

30 июня Всемирный банк сообщил, что готов предоставить 1,5 миллиарда помощи для Украины на поддержку политики развития и восстановления.