Финансовая пирамида. НАБУ оценило ущерб государства от Приватбанка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) установило ущерб по делам Приватбанка в размере 150 млрд грн.

Об этом заявил директор Бюро Артем Сытник, выступая в Верховной Раде, передают Українські Новини.

"Сумма ущерба, которая сейчас установлена в производствах Антикорупционного бюро, составляет больше 150 млрд грн. Это то, что было украдено уже после Революции", - заявил он.

Сытник отметил, что в этих делах фигурируют экс-владельцы Приватбанка и сотрудники Национального банка Украины.

"Приватбанк - это фактически финансовая пирамида, которая строилась годами", - заявил Сытник.

Он уверяет, что в рамках этих уголовных производств будут подготовлены подозрения.

Ранее проведенный по заказу Нацбанка детективами компании Kroll аудит Приватбанка подтвердил, что банк до национализации был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий со стороны бывшего менеджмента в интересах бывших акционеров. В результате, Приватбанку были нанесены убытки в минимум в $5,5 млрд.

Кроме того, Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний. ГПУ с 16 марта 2017 года проводит расследование в отношении бывших должностных лиц Приватбанка, совершивших растрату средств в особо крупных размерах.

В декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также афиллированных с ними компаний. В качестве обеспечительной меры английский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

Ранее указанные компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине Приватбанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Нацбанка на сумму 19 млрд грн.

Согласно постановлениям суда, должностные лица Приватбанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятием под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100%-ную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.

В феврале 2018 года Суд Англии назначил заседание по делу Приватбанка против экс-собственников. Позже бизнесмены вынудили Лондонский суд перейти в закрытый режим.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.