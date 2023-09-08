Прозрачно и успешно. Фонд гарантирования вкладов реализует проблемные активы 8 сентября, 15:20 Позиция freepic

Несмотря на военное положение Фонд гарантирования вкладов в 2023 году осуществляет эффективные, прозрачные, публичные продажи активов (даже самых проблемных) с максимально возможной конверсией.

Полномасштабная война, развязанная РФ, которая длится уже почти два года, стала серьезным испытанием на прочность как для украинского бизнеса, так и для финансовой системы страны, в том числе, и банковской.

Видео дня

По данным НБУ, на начало июля, объем НПЛ (неработающие кредиты — Ред.) составил 425 млрд грн, или 38,9% кредитного портфеля работающих банков. И рано или поздно эту проблему нужно будет решать. Однако за годы «банкопада» (2014−2017 г. г.) Фонд гарантирования вкладов приобрел положительный опыт и выработал четкий алгоритм действий, даже в исключительно кризисных ситуациях. Эксперты в банковском секторе тоже сохраняют спокойствие.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир:

Система достаточно успешно справляется с кризисом. Прирост задолженности во время войны не достигает критических показателей. Уровень защищенности в банковской системе высокий, поэтому проблемы, которые могут повлиять на дальнейшую стабильность деятельности Фонда гарантирования вкладов, в перспективе не вырисовываются.

Несомненно, при необходимости пригодятся: «отточенная» реализация ключевых процессов ликвидации банка, прежде всего, максимально усовершенствованная система продажи и управления активами. Ведь одна из главных задач Фонда — в отведенные на ликвидацию банка сроки реализовать как можно дороже его активы, чтобы максимально рассчитаться с кредиторами банка.

Надо отметить, что по показателю уровня конверсии (соотношение цены продажи к балансовой стоимости лотов) по продаже активов ликвидируемых банков Украина находится среди мировых лидеров. Не исключено, что это благодаря опыту кризисного менеджмента, в частности, созданию уникальной системы реализации активов и применению процедуры поэтапной продажи.

Системе продажи банковских активов — 7 лет

Семь лет назад по факту подписания Меморандума была создана система продажи активов неплатежеспособных банков Prozorro. Продажи, которая работает по принципу «все видят все». Сегодня почти все активы банков-банкротов, находящихся в управлении Фонда, выставляются на продажу на аукционы именно через эту систему. Абсолютные преимущества онлайн-аукционов по продаже активов банков — простые, понятные и единые правила игры для всех участников, прозрачная конкуренция и скорость оформления сделок.

В среднем, каждый актив банка-банкрота в поисках покупателя выставляется на продажу от 4 раз и более, некоторые — до 30 раз. Первый этап — индивидуальные торги. Если на этом этапе лот не продается, тогда его предлагают в составе пула. Независимо от того, по голландской или английской модели происходит аукцион, владельцем лота станет тот, кто предложит более высокую цену.

С начала года, в системе Prozorro. Продажи состоялось успешных аукционов на общую сумму почти 4 млрд грн. А с начала полномасштабной войны, с февраля 2022 года, поступления от продажи составили более 5,2 млрд грн, — рассказал Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированной продажи активов Фонда.

По словам Александра Кульчицкого, как и до начала полномасштабного вторжения, актив, пользующийся наибольшей популярностью, — это недвижимость. Конверсия, то есть, цена реализации относительно балансовой стоимости этого типа активов, в среднем, колеблется в диапазоне 77%. Гораздо сложнее ситуация с продажей прав требования по проблемным, еще хуже — беззалоговым или со скудным обеспечением, кредитам, которые в структуре ликвидируемых банков составляют более 80%. Их взыскание требует значительных время- и ресурсозатрат, которые каждый потенциальный покупатель закладывает в свое ценовое предложение.

На старте — «пуловые» продажи

Кстати, сегодня в рамках дальнейшего развития рынка проблемных активов в Украине Фонд запускает «пилотный проект». Отныне пулы кредитов субъектов хозяйствования, находящихся на балансе ликвидируемых банков, будут формироваться по новому — отраслевому — подходу. Первый такой пул выставлен на аукцион уже 25 сентября. В его состав вошли права требования по 91 договору, а общий признак всех заемщиков — их вид деятельности по КВЭД.

Всего на сегодня к «пилотному проекту», по словам Александра Кульчицкого, будут привлечены четыре банка, переданные в управление Фонда уже после начала полномасштабного вторжения: ПАО «Проминвестбанк», АО «МР БАНК», АО «МЕГАБАНК» и АО «Банк Сич». Общая задолженность юридических лиц перед этими банками превышает 90 млрд грн.

Средства, полученные от реализации всех активов ликвидируемых банков, направляются на расчеты с их кредиторами. А это — физические и юридические лица, которые имеют подтвержденные требования к банку.

ТОП-активы банков, которые нашли новых владельцев во время войны

Загородный комплекс «Проминвестбанка» в Козине. В рамках аукциона в системе Prozorro. Продажи был продан спецактив ПАО «Проминвестбанк» — загородный комплекс. Актив выставлялся со стартовой ценой 187,6 млн грн, а победил участник с предложением 311.1 млн грн. Соотношение цены продажи к стартовой достигло 166%.

ТРЦ «МАГЕЛЛАН» в столице. 15 июня состоялся аукцион по продаже лота, в состав которого, в частности, был включен ТРЦ «Магеллан» в столице. Это была 18 попытка продать активы, которая завершилась успешно. Начальная цена на аукционе составляла 448,5 млн грн. Участие в торгах, которые проходили по английской модели аукциона, приняли трое участников. В результате трех раундов и конкуренции цена лота выросла более чем на 170 млн грн и составила 620 млн грн.

Кредитный портфель банка «Аркада». 20 июня состоялся голландский аукцион по продаже кредитного портфеля физических лиц банка «Аркада»: 399 кредитов обеспечены ипотекой, 1 — беззалоговый. Все кредиты номинированы в гривне. Цена продажи составила 45,6 млн грн.

Кредиты, обеспеченные оборудованием солнечных электростанций в Одесской области. Отдельными лотами на продажу выставлялись права требования по двум кредитам. Первый лот — кредит «Проминвестбанка» — был продан 31 января: участие приняли два участника, цена продажи — 410,3 млн грн. Второй кредит реализовали 19 апреля: участие в аукционе приняли два участника, цена продажи составила 336,6 млн грн.

Кредиты «Златобанка», которые были в залоге НБУ. 21 июля состоялся аукцион по продаже пула активов, состоящего из прав требования по 8 кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, находящихся в залоге Национального банка Украины. До этого активы 18 раз выставлялись на торги. Цена продажи лота — 443,4 млн грн.