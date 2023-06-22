«Будет еще больше». Еврокомиссия выделила Украине 1,5 млрд евро — обещает поддержку еще на четыре года

22 июня, 16:40
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Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Европейская комиссия выделила Украине 1.5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

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«Сегодня мы выделяем Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Мы помогаем сохранить службы и инфраструктуру Украины на плаву в ее смелой борьбе за свободу. Будет еще больше», — написала она.

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«Мы только что предложили постоянную финансовую поддержку до 2027 года. Мы будем делать это так долго, сколько понадобится», — добавила глава Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз покроет почти половину всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Еврокомиссия Макрофинансовая помощь Поддержка Украины Урсула фон дер Ляйен Восстановление Украины

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