Еврокомиссия предложит Украине пять миллиардов евро макрофинансовой помощи 6 сентября, 02:07 Урсула фон дер Ляйен и Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже на этой неделе Евросоюз предложит Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.



Об этом она сообщила после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Ситуация на местах в Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Помимо 10 миллиардов евро, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные 5 миллиардов евро в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется», — сообщила фон дер Ляйен.

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1 августа премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Евросоюз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи в рамках пакета на общую сумму 9 млрд евро. Президент Владимир Зеленский в августе говорил, что передачу Украине остальных 8 млрд евро искусственно тормозит некое европейское государство.



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