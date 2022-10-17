Задонатили от души. Евросоюз выделил 500 млн евро на поддержку ВСУ 17 октября, 19:20 Евросоюз выделил 500 млн евро на поддержку ЗСУ (Фото:Yves Herman / Reuters)

Евросоюз утвердил выделение Украине дополнительного транша на 500 млн евро для поддержки потенциала и устойчивости Вооруженных сил Украины.

«Мобилизация дополнительных 500 млн евро странами-членами ЕС является еще одним доказательством того, что мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке украинских Вооруженных сил для защиты страны от агрессии», — сказано в заявлении Совета ЕС.

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«Последние неизбирательные нападения России на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются еще одним доказательством полного неуважения РФ прав человека и международного права. ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Таким образом, общий вклад ЕС в рамках Европейского фонда мира (EPF) для Украины составляет уже 3,1 млрд евро.

Объем помощи, которая будет предоставлена в новом пакете, соответствует текущим приоритетам, определенным украинским правительством.

«Учитывая это, меры помощи состоят из 490 млн евро на военное оборудование, предназначенное для доставки летальной силы в оборонных целях, а также 10 млн евро, предназначенных для покрытия расходов на передачу оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки, горючее. Кроме того, меры выделенной помощи позволят обеспечить техническое обслуживание и ремонт военной техники, которая уже была передана Украине государствами-членами ЕС в рамках EPF», — заявили в Совете ЕС.

«Агрессивная война России против Украины грубо нарушает международное право и приводит к массовым человеческим жертвам и ранениям среди гражданского населения. Россия направляет свои атаки против мирного населения и наносит удары по гражданским объектам, включая больницы, медицинские учреждения, школы, убежища и энергетическую инфраструктуру. Эти военные преступления должны быть немедленно прекращены. Виновные и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом», — также сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил создание военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine для поддержки ВСУ в борьбе Украины за свою территориальную целостность.