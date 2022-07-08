Не доверяют. Еврокомиссия заблокировала кредит для Украины на 1,5 млрд евро — Bloomberg 8 июля, 18:03 Еврокомиссия блокирует кредит для Украины, опасается дефолта (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия блокирует выдачу кредита для Украины Европейским инвестиционным банком в 1,5 млрд евро из-за опасений относительно его финансовой надежности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники из числа чиновников Еврокомиссии.

ЕИБ, кредитная организация ЕС, предложил кредит Украине, чтобы сократить разрыв между военными расходами и «коллапсом доходов».

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Однако, как утверждают источники агентства, кредит был заблокирован бюджетным подразделением Еврокомиссии из-за опасений относительно его финансовой надежности.

Еврокомиссия выступает гарантом для кредитов ЕИБ для операций вне ЕС с резервами, которые обычно составляют 9% от общего объема финансирования. Однако на этот раз комиссия хочет обеспечить резервы в размере 70% от общей суммы — это требование предъявили на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам.

Представитель Еврокомиссии заявил агентству, что ЕС должен убедиться в возможности покрыть убытки в случае дефолта Украины.

«Комиссия ищет альтернативные решения, которые полагаются на государства-члены ЕС или ЕИБ, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с этими кредитами», — цитирует Bloomberg источник в ЕК.

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