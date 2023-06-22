Скорее да, чем нет. Лидеры Евросоюза решают вопрос о предоставлении Украине 50 млрд евро — Bloomberg 22 июня, 19:05 Валдис Домбровскис, исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (Фото:Clement Rossignol / Reuters)

Страны Европейского Союза, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии о пакете финансирования Украины в размере 50 млрд евро.

Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия объявила о плане финансирования до 2027 года, включающем гранты, кредиты и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции, поскольку она продолжает сопротивляться российскому вторжению.

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«Мы ожидаем поддержки пакета», — заявил вице-президент ЕК Домбровскис.

«Конечно, будут обсуждения со странами-членами, это может внести некоторые коррективы», — добавил он.

Средства будут предоставлены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией. Лидеры ЕС должны решить, начинать ли до конца 2023 года переговоры о заявке Украины на вступление в союз.

Как сообщалось, Еврокомиссия уже выделила Украине 1,5 млрд макрофинансовой помощи.