Пошевеливайтесь уже. Европейский центробанк призвал Raiffeisen и UniCredit поскорее уйти с российского рынка 14 июня, 10:16 ЕЦБ призывает банки еврозоны как можно скорее прекратить бизнес в РФ (Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters)

Европейский центробанк продолжает давить на банки еврозоны, призывая их как можно скорее свернуть бизнес в России.

«Я считаю важным, чтобы банки были сосредоточены на дальнейшем сокращении своих рисков и, в идеале, уходили с рынка как можно скорее», — заявил глава набсовета ЕЦБ Андреа Энриа. Об этом сообщает Reuters.

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Спустя более года после начала вторжения РФ в Украину несколько европейских банков, в том числе австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit, все еще продолжают бизнес в России.

Энриа признал, что банки перестали выдавать новые кредиты в России, и что их трудно продать из-за давления со стороны Москвы — в том числе, потому что сделку должен одобрить лично Путин. Но он подчеркнул необходимость дальнейших действий.

«Это процесс, который мы не только хвалим, но и оказываем сильное давление на банки, потому что продолжение работы в России сопряжено с огромным репутационным риском», — сказал он.

Raiffeisen и UniCredit, которые утверждают, что сокращают свой бизнес в РФ, играют важную роль для экономики России, находящейся под широкомасштабными западными санкциями, отмечает Reuters.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen продолжает работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или отделению Райффайзенбанка Россия.