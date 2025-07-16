Отталкиваемся от худшего. Банкам еврозоны предложили самим придумать сценарии, при которых они потеряют часть капиталов

Европейский центральный банк проверит устойчивость банков к геополитическим рискам , предложив им самостоятельно разработать сценарии, при которых они могут лишиться значительной части своего капитала.

Ранее ЕЦБ неоднократно отмечал, что геополитические факторы являются одной из самых больших угроз для банков еврозоны. В их числе — конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, сообщает Интерфакс-Украина.

«Тематический стресс-тест 2026 года станет продолжением стресс-теста текущего года», — заявила глава направления банковского надзора в ЕЦБ Клаудиа Бух, выступая в Европейском парламенте.

«Мы предложим банкам разработать сценарии геополитических рисков, способные серьезно повлиять на их платежеспособность», — добавила она.

ЕЦБ проводит тематические проверки состояния банковского сектора еврозоны раз в два года — тогда, когда не проводятся общие стресс-тесты Европейской службы банковского надзора (European Banking Authority, EBA).

Последняя из проверок ЕЦБ, проведенная в 2024 году, была посвящена вопросам кибербезопасности.

Результаты стресс-теста EBA, в рамках которого, помимо прочего, рассматривались последствия введения пошлин на импорт в США, будут обнародованы в начале августа.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса ЕЦБ, европейских производителей больше беспокоит дешевый импорт из Китая, чем торговые пошлины Дональда Трампа.