Отталкиваемся от худшего. Банкам еврозоны предложили самим придумать сценарии, при которых они потеряют часть капиталов
ЕЦБ проверит устойчивость банков к геополитическим рискам (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)
Европейский центральный банк проверит устойчивость банков к геополитическим рискам, предложив им самостоятельно разработать сценарии, при которых они могут лишиться значительной части своего капитала.
Ранее ЕЦБ неоднократно отмечал, что геополитические факторы являются одной из самых больших угроз для банков еврозоны. В их числе — конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, сообщает Интерфакс-Украина.
«Тематический стресс-тест 2026 года станет продолжением стресс-теста текущего года», — заявила глава направления банковского надзора в ЕЦБ Клаудиа Бух, выступая в Европейском парламенте.
«Мы предложим банкам разработать сценарии геополитических рисков, способные серьезно повлиять на их платежеспособность», — добавила она.
ЕЦБ проводит тематические проверки состояния банковского сектора еврозоны раз в два года — тогда, когда не проводятся общие стресс-тесты Европейской службы банковского надзора (European Banking Authority, EBA).
Последняя из проверок ЕЦБ, проведенная в 2024 году, была посвящена вопросам кибербезопасности.
Результаты стресс-теста EBA, в рамках которого, помимо прочего, рассматривались последствия введения пошлин на импорт в США, будут обнародованы в начале августа.
