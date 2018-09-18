Европейский центробанк показал, какими будут новые банкноты в 100 и 200 евро

ЕЦБ представил новые купюры в 100 и 200 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) показал образцы новых банкнот 100 и 200 евро, которые поступят в обращение 28 мая 2019 года.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Новые купюры имеют уменьшенные размеры, такие же, как и у новых 50 евро.

Обновленные банкноты относятся к серии Europa. Их отличает единый стиль оформления.

На купюрах изображены более крупно и четко символы, в дизайне используется рельефное изображение и голограмма (портрет финикийской царевны Европы), которая под разными углами меняет цвет.

На банкнотах также есть водяные знаки и дополнительные элементы защиты. Цветовая гамма банкнот не изменилась.

Ранее ЕЦБ обновил банкноты номиналом в 5, 10, 20 и 50 евро. Новые банкноты в 500 евро выпускаться не будут.

"Поскольку банкноты в размере 50, 100 и 200 евро теперь имеют одинаковую высоту, их легче обрабатывать счетным машинам", – говорится в пресс-релизе.

ЕЦБ также отмечает, что новые банкноты по размеру будут подходить к кошельку, а их срок службы будет дольше, так как они "будут подвержены меньшему износу".