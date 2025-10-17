Еврокомиссия нашла деньги. «Репарационный кредит» для Украины может существенно увеличиться

Европейская комиссия предложила государствам-членам Евросоюза рассмотреть возможность использования для « репарационного кредита » 25 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в частных банках по всему ЕС, а не только 140 миллиардов евро в депозитарии Euroclear.

Об этом пишет Politico. «Следует рассмотреть, можно ли распространить инициативу репарационного кредита на другие иммобилизованные активы в пределах ЕС», — говорится в материалах Еврокомиссии к пятничной встрече послов ЕС.

«Юридическая возможность распространения подхода репарационного кредита на такие активы не была детально оценена. Такую оценку необходимо провести перед принятием решения о дальнейших шагах», — говорится документе.

Еврокомиссия предлагает предусмотреть, что предоставленные деньги пойдут на «развитие оборонно-технологической и промышленной базы Украины и ее интеграцию в европейскую оборонную промышленность», а также на поддержку государственного бюджета страны «при условии соблюдения соответствующих условий».

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов и рассмотреть возможность

19 сентября комитет Сената США по иностранным делам сообщил, что законодатели из обеих партий предложили изменения в закон REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.