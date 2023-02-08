Основной европейский депозитарий отказался принимать российский рубль 8 февраля, 16:08 Euroclear закрыл коррсчет в российском подразделении ING Group (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko/File Photo)

Европейский депозитарий Euroclear больше не будет принимать российский рубль и закрыл коррсчет в ING Group.

Основной европейский депозитарий Euroclear отказался принимать российский рубль в качестве расчетной валюты. Об этом говорится в сообщении компании.

Депозитарий закрыл свой корреспондентский счет в российском подразделении ING Group, рублевые остатки 8 февраля, конвертируют в евро.

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«Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчетной валюты (то есть вы больше не можете производить расчеты в рублях в системе Euroclear) и заблокировали наш счет в ING Bank, нашем московском платежном корреспонденте», — говорится в сообщении.

Euroclear больше не принимает поручения по переводу денежных средств в рублях, а также какие-либо рублевые платежи, включая доходы по ценным бумагам и средства от их погашений.

Как подчеркнули в депозитарии, платежи в рублях не принимаются не только на корреспондентский счет в ИНГ банк Евразия, но и на другие рублевые корреспондентские счета, открытые от имени Euroclear.

Euroclear — один из двух европейских международных центральных депозитариев ценных бумаг, другим является Clearstream.

Ранее сообщалось, что власти РФ рассматривают план покупки в 2022 году $70 млрд в юанях и других валютах других «дружественных» стран, чтобы замедлить рост курса рубля.