Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Ярослава Авраменко
Что делать заемщикам во время военного положения
Виктор Довгань
Как решить вопрос разрешений на транзит грузов через Польшу
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
Андрей Леденёв
Что несут газовые споры

Еще один крупный украинский банк запустил Apple Pay

Сегодня, 17:42
49
Цей матеріал також доступний українською

Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта

Альфа-Банк Украина пополнил список украинcких банков, которые запустили платежный сервис Apple Pay. 

“Отныне держатели карт Mastercard и Visa от Альфа-Банка Украина получили возможность пользоваться Apple Pay”, - говорится в обнародованном сегодня, 11 декабря, сообщении банка.

Сервис Apple Pay был представлен в 2014 году в США. Он позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).  

Рассчитываться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Ранее в этом году сервис Apple Pay в Украине запустили, в частности ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Бизнес/Финансы

10 ноября, 14:18

article_img
В Администрации президента отреагировали на информацию о выводе миллиардов Януковича через банк Порошенко

Последние новости

LOL

Сегодня, 18:39

Насиров получил Томос. Соцсети разозлило решение восстановить в должности экс-главу ГФС
Страны

Сегодня, 18:38

Аркадий Бабченко вошел в число журналистов, названных Человеком года по версии Time
События

Сегодня, 18:32

Боевики 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранения получили два военнослужащих

Читайте также

Украина

Сегодня, 16:02

article_img
Мир и Украина в 2019 году. Что изменится уже завтра
IT-индустрия

Сегодня, 03:31

article_img
В Instagram появилась функция голосовых сообщений
Страны

Сегодня, 01:32

article_img
Годовая инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться