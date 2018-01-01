Еще один крупный украинский банк запустил Apple Pay Сегодня, 17:42 49 Цей матеріал також доступний українською Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта

Альфа-Банк Украина пополнил список украинcких банков, которые запустили платежный сервис Apple Pay.

“Отныне держатели карт Mastercard и Visa от Альфа-Банка Украина получили возможность пользоваться Apple Pay”, - говорится в обнародованном сегодня, 11 декабря, сообщении банка.

Сервис Apple Pay был представлен в 2014 году в США. Он позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).

Рассчитываться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Ранее в этом году сервис Apple Pay в Украине запустили, в частности ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank.