Еще минус миллиард. Приватбанк оказался более убыточным, чем считалось ранее

Национализированный Приватбанк по итогам 2017 года зафиксировал убыток 23,9 млрд грн, хотя Национальный банк Украины ранее приводил данные о 22,9 млрд грн убытка.

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает Finbalance.

Как отмечает банк, в прошлом году он признал убыток от обесценения инвестиционной недвижимости в размере 779 млн грн; убыток от обесценения имущества, перешедшего в собственность банка как залогодержателя, в размере 11,5 млрд грн; убыток от обесценения кредитов и авансов клиентам за счет уменьшения стоимости залога в размере 12,5 млрд грн.

Чистый процентный доход Приватбанка в 2017 году составил 6,1 млрд грн (в 2016 году - 2 млрд грн). При этом в отчете о движении денежных средств констатируется, что полученные банком в прошлом году проценты составили 20,9 млрд грн (в 2016 году - 22,2 млрд грн), а уплаченные проценты - 18,5 млрд грн (в 2016 году - 29,4 млрд грн).

По данным банка, его прошлогодние отчисления в резерв под обесценивание кредитов составили 18,3 млрд грн (в 2016 году - 154,6 млрд грн).

Доходы по выплатам и комиссионным превысили соответствующие расходы на 10,2 млрд грн (в 2016 году - на 8,2 млрд грн).

Административные и прочие операционные расходы выросли на 2,4 млрд грн (+24,8%) до 12,2 млрд грн.

Согласно отчетности Приватбанка, в 2017 году его активы выросли на 49,6 млрд грн (+24,2%) - до 254,8 млрд грн. Это стало следствием, прежде всего, его докапитализации и соответственно увеличения портфеля ценных бумаг.

В то же время, кредитный портфель - после вычета резервов - уменьшился на 5,2 млрд грн, или на 12% до 38,3 млрд грн).

Депозитный портфель банка в прошлом году вырос на 31,6 млрд грн (+17,5%) до 212,75 млрд грн.

На конец 2017 года собственный капитал Приватбанка составлял 24,8 млрд грн (на конец 2016 года приводилось значение в минус 882 млн грн).

Приватбанк констатирует, что в 2018 году планирует нарастить качественный кредитный портфель на 5%, депозитный портфель - на 8%, получить погашение части токсичных активов, сохранить адекватность капитала на уровне 14-15% и тому подобное.

Аудитором отчетности Приватбанка за 2017 год (как и в 2016 году) была компания EY (Ernst & Young).

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

Ранее наблюдательный совет Приватбанка утвердил стратегию развития банка до 2022 года.