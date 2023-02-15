Евросоюз хочет заставить банки раскрывать информацию о замороженных российских активах — Bloomberg 15 февраля, 14:08 Еврокомиссия предложила ужесточить обязательства по отчетности о замороженных активах (Фото:Paolinio / Pixabay)

По данным Bloomberg новый пакет санкций ЕС предлагает заставить банки раскрывать информацию о замороженных российских активах.

В рамках десятого пакета санкций Еврокомиссия предлагает ужесточить обязательства по отчетности банками о замороженных активах ЦБ РФ, а также российских компаний и физических лиц.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии.

Как пишет агентство, такая инициатива рассматривается как первый шаг к изучению возможностей использования этих средств на восстановление Украины.

Еврокомиссия также предлагает ужесточить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, попавшими под санкции.

За непредоставление необходимой информации предлагают накладывать штрафы до 50 000 евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц.

Новый пакет мер также введет широкие торговые ограничения на товары, используемые российскими военными, включая технологии, компоненты, тяжелые транспортные средства, электронику и редкоземельные металлы.

Также новые санкции могут затронуть десятки физических и юридических лиц. Прежде всего это Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк, а также Фонд национального благосостояния РФ, пропагандистские медиа-группы, российский перестраховщик танкеров, которыми экспортируют российскую нефть и зарегистрированная в Британии судоходная компания, которая предоставляет суда для перевозки украденного Россией украинского зерна.

По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 10-й пакет санкций Европейского Союза против России направят на товары общей стоимостью $11 миллиардов.

Ранее Politico сообщило, что Евросоюз готовит санкции против собственника «тайного флота» российских танкеров с нефтью. В то же время, по словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, пакет не будет включать запрет на импорт российских алмазов, ограничения против Росатома и за принудительное усыновление украинских детей.

