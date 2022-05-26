ЕС заморозил около $24,5 млрд активов российского центробанка 26 мая, 07:00 Цей матеріал також доступний українською Банк России (Фото:cbr.ru)

Европейский Союз заморозил 24,5 миллиарда долларов активов российского центрального банка.

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Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет Reuters.



" С начала войны в Украине в ЕС заблокировано около 23 миллиардов евро, и эта цифра намного меньше, чем $100 миллиардов, замороженных Соединенными Штатами", — отмечается в сообщении.

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Кроме того, по словам чиновника, страны ЕС также заморозили материальные активы на сумму около 10 миллиардов евро, включая яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками кремля.

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