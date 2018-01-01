ЕС выделяет Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи - Домбровскис Сегодня, 17:07 40 Цей матеріал також доступний українською Общая сумма макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС достигла уже 3,3 млрд евро Фото: pixabay

Во вторник, 11 декабря, Евросоюз должен выделить Украине в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи первый транш в размере 500 млн евро.

Об этом у себя в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа", - написал он.

Today the EU disburses EUR 500 million of macro-financial assistance to Ukraine ????????. The EU ???????? continues its strong engagement in #Ukraine, and support for its people #EUUkraine pic.twitter.com/7DOwnkiJeJ 11 декабря 2018 г.

Таким образом, вместе с этим траншем общая сумма макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС достигла уже 3,3 млрд евро.

Напомним, в марте этого года в Еврокомиссии заявили о планах предоставить Украине 1 млрд евро в рамках соответствующего запроса для поддержки структурных реформ и достижения экономической стабилизации.

Позже это решение одобрил Комитет по иностранным делам Европарламента.

В конце августа Украина согласовала условия получения 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.