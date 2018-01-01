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ЕС выделяет Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи - Домбровскис

Сегодня, 17:07
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Общая сумма макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС достигла уже 3,3 млрд евро

Фото: pixabay

Во вторник, 11 декабря, Евросоюз должен выделить Украине в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи первый транш в размере 500 млн евро.

Об этом у себя в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа", - написал он.

Таким образом, вместе с этим траншем общая сумма макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС достигла уже 3,3 млрд евро.

Напомним, в марте этого года в Еврокомиссии заявили о планах предоставить Украине 1 млрд евро в рамках соответствующего запроса для поддержки структурных реформ и достижения экономической стабилизации.

Позже это решение одобрил Комитет по иностранным делам Европарламента.

В конце августа Украина согласовала условия получения 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Теги:   Валдис Домбровскис Макрофинансовая помощь Евросоюз

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