На кону 100 миллиардов евро. В ЕС заговорили о создании спецфонда для Украины

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По словам осведомленных собеседников издания, эти средства могут стать частью предложения ЕС по его следующему семилетнему бюджету, который должен быть представлен в этом месяце.

Источники добавили: если страны ЕС согласятся на это в рамках бюджетных переговоров, финансирование начнется в 2028 году, чтобы обеспечить стабильную финансовую помощь Украине.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения ЕС предоставил Украине почти 160 миллиардов евро поддержки. Эта сумма включает фонд в размере 50 миллиардов евро, который будет предоставлять гранты и кредиты до 2027 года. Вместе со странами «Группы семи» ЕС также создал для Киева кредитный инструмент на сумму 50 миллиардов долларов, использующий средства, полученные от замороженных активов Центрального банка РФ.

Новая схема финансирования будет соответствовать действующей модели, по которой Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, оказывает помощь Украине в виде грантов и кредитов.

Такая идея рассматривается вместе с другими вариантами и будет обсуждаться до того, как будут обнародованы детали следующей Многолетней финансовой рамки ЕС. Это должно произойти 16 июля, хотя некоторые детали могут появиться и позже, говорят собеседники Bloomberg.

В июне Еврокомиссия сообщила министрам финансов ЕС, что потребности Украины должны быть покрыты до начала 2027 года. Увеличение нынешних расходов на оборону на 8,4 миллиарда долларов, как ожидается, будет профинансировано из внутренних источников.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил журналистам, что блок сейчас оценивает и работает «над различными вариантами», чтобы обеспечить финансирование на следующий год. Он добавил, что ЕС «готов оказывать всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется». Домбровскис заявил, что Еврокомиссия рассмотрит варианты увеличения помощи «через бюджет ЕС, а также через возможности использования поступлений от российских суверенных активов» после того, как Международный валютный фонд оценит потенциальный дефицит финансирования Украины.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС согласовал план создания оборонного фонда на 150 миллиардов евро.