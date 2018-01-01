Помощь Украине. ЕС перечислил 500 млн евро первого транша Сегодня, 19:26 14 Цей матеріал також доступний українською 500 млн евро - займ под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года Фото: geralt / pixabay.com

Европейская Комиссия перечислила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Эти средства будут направлены в госбюджет, в частности, на проведение структурных реформ.

Среди требований, которые Украина должна выполнить для получения этой помощи, обязательства в сфере борьбы с коррупцией, качества государственного управления и налоговой системы, реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформа системы управления государственными финансами, отметили в министерстве.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова выразила благодарность ЕС за поддержку Украины и пообещала продолжать осуществлять программу реформ.

Ранее о том, что первый транш макрофинансовой помощи Украине должен быть выделен сегодня, 11 декабря, сообщал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Вместе с этим траншем общая сумма макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС достигла уже 3,3 млрд евро.

Напомним, в марте этого года в Еврокомиссии заявили о планах предоставить Украине 1 млрд евро в рамках соответствующего запроса для поддержки структурных реформ и достижения экономической стабилизации.

Позже это решение одобрил Комитет по иностранным делам Европарламента.

В конце августа Украина согласовала условия получения 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.