ЕС одобрил новую программу финпомощи для Украины - Данилюк

Данилюк назвал это важным шагом для поддержки украинских реформ

Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей Facebook-странице.

"Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности", - написал он.

Напомним, в 16 марте 2017 года Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн макрофинансовой помощи Украине. В Брюсселе, в частности, ожидали, что в Киеве будет принят без промедления закон об отмене запрета на экспорт древесины.

В декабре Еврокомиссия отказала Украине в выплате €600 млн макрофинансовой помощи. Причиной стало невыполнение Украиной некоторых обязанностей: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестре Нацбанка и проверка информации о бенефициарных владельцев компаний.

При этом 13 декабря Украина подала новую заявку на получение новой макрофинансовой помощи от ЕС.