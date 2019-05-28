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ЕС может оштрафовать Италию на $4 млрд за неспособность существенно снизить госдолг

Сегодня, 08:55
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ЕС может оштрафовать Италию на $4 млрд за неспособность существенно снизить госдолг - фото

Hans / pixabay

Европейская комиссия может 5 июня предложить применить к Италии дисциплинарную процедуру из-за ее неспособности обуздать свой госдолг, сообщает Bloomberg.

Если Еврокомиссия пойдет на такой шаг, Италию могут оштрафовать на 3,5 млрд евро ($4 млрд), рассказал агентству источник. Это будет означать эскалацию конфликта между Римом и Брюсселем.

Министры финансов стран ЕС должны будут одобрить решение Еврокомиссии, если оно будет принято. Их следующая встреча запланирована на начало июля.

Итальянские облигации подешевели после появления новостей о возможном штрафе. Доходность 10-летних бондов выросла на 0,12 процентного пункта — до 2,66%.

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини в понедельник заявил, что при подготовке следующего госбюджета будет сопротивляться выполнению требований ЕС. В воскресенье его партия одержала убедительную победу на выборах в Европарламент.

Напомним, согласно европейским правилам, дефицит госбюджета стран-членов не должен превышать 3% ВВП, а госдолг — 60% ВВП. Соотношение госдолга Италии к ВВП страны сейчас составляет 132%.

Теги:   Госдолг Италия

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