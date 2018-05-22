Энергорынок отказался от многомиллиардного кредита Ощадбанка

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Предприятие подпишет договор на открытие кредитной линии только с Укргазбанком
Фото:pixabay/zimnijkot

Предприятие подпишет договор на открытие кредитной линии только с Укргазбанком

Государственное предприятие Энергорынок отклонило предложения Ощадбанка на открытие линий на 2,7 млрд грн из-за несоответствия условиям закупки, пишет Интерфакс-Украина.

При этом, предприятие подпишет договор на открытие кредитной линии лимитом 0,7 млрд грн только с Укргазбанком.

Стоимость обслуживания привлекаемой у Укргазбанка кредитной линии составит 52,3 млн грн, срок – до 30 ноября 2018 года.

Финансирование традиционно привлекается для предоставления авансовых платежей производителям электроэнергии для покупки ими топлива.

Добавим, что в пояснении предприятия в системе ProZorro, речь идет о неполной подаче Ощадбанком необходимых документов.

Напомним, в апреле 2017 года  Энергорынок уже привлекал у Ощадбанка кредитную линию на 1 млрд грн для предоставление авансовых платежей ТЭС и ТЭЦ с для закупки угля.

А в ноябре 2017 года, Энергорынок привлек у Ощадбанка кредитную линию на сумму 2 млрд грн для погашения задолженности перед ТЭС.

Государственное предприятие Энергорынок выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.

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