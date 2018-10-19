Экс-министр финансов США рассказал о рисках нового мирового кризиса

Саммерс не ожидает, что торговые войны приведут к экономической катастрофе

Финансовая система в мире в лучшем состоянии, чем в 2008 году, однако в некоторых странах скопилось много рисков для финансового кризиса.

Об этом в интервью НВ заявил экс-министр финансов США Ларри Саммерс.

”Банки лучше капитализированы, поменялась их политика оценки рисков. Но я не буду утверждать, что глобальный кризис невозможен. В некоторых странах скопилось много рисков. Например, в Китае банки выдали большое количество кредитов таким образом, чтобы не отражать это в балансе”, - рассказал он.

Саммерс отметил, что это происходит не только в Китае, и таким образом, часть мировой банковской системы уходит в тень.

По словам экс-министра финансов США, рост мировой экономики сначала замедлится, но потом восстановится, так как Китай и другие развивающиеся страны ”набирают обороты”. Кроме того, фискальное стимулирование в США также дает эффект.

При этом Саммерс не ожидает, что торговые войны приведут к экономической катастрофе.

”Важно, чтобы министерства торговли разных стран держали себя в руках. В то же время торговые войны имеют психологический эффект. Все эксперты то и дело говорят о том, какие страшные вещи творятся в экономике в связи с новыми торговыми тарифами. И это психологически давит на инвесторов, на бизнес”, - объяснил он.

Отметим, что Всемирный банк прогнозировал, что в ближайшее время глобальных экономических потрясений в мире не ожидается, однако после 2019 года ситуация может стать тревожной.

Кроме того, эксперты американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co. назвали сроки нового мирового финансового кризиса.

Читайте интервью с Ларри Саммерсом в свежем номере журнала Новое Время – №38 от 18 октября 2018 года.