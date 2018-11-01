Экс-глава НБУ Гонтарева: Самая большая проблема госбанков – кредиты политической элите страны

Одной из главных проблем банковского сектора Украины является высокая доля кредитов связанным лицам. При этом наихудшая ситуация наблюдается в банках, принадлежащих государству, – их использовали для выдачи кредитов представителям политических кругов.

Об этом в интервью НВ рассказала бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

"У нас самые большие проблемы были в наших системных банках. Это госбанки и Приват. Но в государственных банках – это не столько кредиты связанным лицам в строгом смысле слова, это кредиты политической элите страны", – отметила Гонтарева.

По ее словам, эта ситуация была характерна не только для времен президентства Виктора Януковича.

"Посмотрите на баланс этих банков и вы поймете, что "злочинна влада" действовала на территории Украины лет 20. Государственные банки использовали, как хотели. Вот недавно история – нардеп Станислав Березкин, компания Креатив и так далее. Это же не семья Януковича уже, правда? А перед этим, посмотрите: братья Клюевы, до Клюевых вы других найдете. Весь политический Олимп", – резюмировала экс-глава Нацбанка.

Она также обратила внимание на "совершенно уникальную проблему" украинских банков в мировом контексте – в том, что кредиты массово выдавались связанным лицам. "Только у нас в стране крупнейший банк принадлежал олигархам. Многие банки тоже принадлежали олигархам. Эта олигархическая модель и породила связанность", – пояснила она.

Напомним, Валерия Гонтарева подала заявление об отставке с поста главы Нацбанка Украины 10 апреля 2017 года. После этого она ушла в отпуск за свой счет.

В марте 2018 года Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы НБУ. Выступая с трибуны Рады с отчетом перед голосованием вопроса о своей отставке, Гонтарева заявила, что считает "свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны".

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время №40 от 1 ноября 2018 года