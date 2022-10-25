«Из «нафталинового» дела хотят слепить «победу». Экс-глава Нацбанка Шевченко заявил, что находится в Европе 25 октября, 22:40 Кирилл Шевченко (Фото:REUTERS / Tetiana Bondarenko)

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка «является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия».

Об этом он написал в Facebook.

«Объявляют в розыск скрывающихся. Я даже не представляю, что еще должен был сделать для сотрудничества со следствием», — заявил Шевченко.

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Он отметил, что находясь на консульском учете в стране ЕС, официально сообщил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении.

По словам Шевченко, он официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении ему помещения для организации видеосвязи «на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос».

«Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и предпринял все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством. Но очевидно вопрос не в процедурах юриспруденции. Из этого «нафталинового» дела хотят слепить «победу», — заявил он.

24 октября НАБУ объявила в розыск бывшего главу НБУ Кирилла Шевченко и еще двух сотрудников государственного Укргазбанка.

6 октября Шевченко сообщили о подозрении по делу о противоправной деятельности должностных лиц госбанка, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн грн.

По данным САП, руководство Укргазбанка использовало для хищения средств информацию о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания.

С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов, отмечают в САП. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

По данным следствия, с 2014 по 2020 год по этой схеме средства госбанка на сумму более 206 млн грн были безосновательно перечислены 52 фиктивным агентам.

Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ в июле 2020 года после того, как Яков Смолий внезапно ушел в отставку с этой должности, обвинив руководство страны в давлении на центробанк.

До назначения на должность главы НБУ Шевченко возглавлял государственный Укргазбанк.