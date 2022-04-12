Инвесторы бегут из РФ. Чистый отток капитала из страны-агрессора вырос втрое за один квартал 12 апреля, 10:57 Цей матеріал також доступний українською За один квартал инвесторы вывели из РФ более $64 млрд (Фото:pasja1000 / pixabay)

Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2022 года увеличился до $64,2 млрд против $17,5 млрд за аналогичный период прошлого года.

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При этом за весь 2021 год отток капитала из РФ составил $72,6 млрд, сообщает Коммерсантъ.

Профицит текущих операций в первом квартале 2022 года вырос в 2,6 раза, до $58,2 млрд. В первом квартале 2021 года этот показатель составил $22,5 млрд.

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Положительное сальдо внешней торговли России по итогам квартала составило $66,3 млрд, что в 2,6 раза больше, чем в результате аналогичного периода 2021 года. Тогда этот показатель составил $25,8 млрд.

С начала года иностранные инвесторы на фоне информации о готовящемся вторжении РФ в Украину, а затем после начала полномасштабной агрессии начали выводить свои активы. Из-за большого объема выведенных средств ЦБ РФ временно ограничил возможность вывода активов за рубеж, в том числе и для иностранных инвесторов.

Ранее сообщалось, что только в феврале россияне забрали из банков рекордные 1,2 трлн руб. (около $15 млрд), что стало самым значительным оттоком вкладов с 2008 года.

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